1 In der Moosstraße soll sich der Vorfall abgespielt haben. Die Polizisten waren zu einem Streit gerufen worden. Foto: Müller

Nach den tödlichen Schüssen am Donnerstagabend in Freudenstadt sind neue Details bekannt geworden. So spielte sich der Vorfall in der Moosstraße ab.

Freudenstadt - Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei und der Staatsanwaltschaft bat eine Frau gegen 19.20 Uhr über Notruf wegen häuslicher Gewalt bei ihr in der Wohnung um sofortige Hilfe. Mehrere Polizeistreifen fuhren daraufhin zu der Adresse eines Mehrfamilienhauses in der Moosstraße. Dort trafen sie die Frau, ihren 45 Jahre alten Lebenspartner und ein Kleinkind in einer angespannten Situation an.

Trotz mehrfacher Versuche, den Konflikt zwischen den Beteiligten zu schlichten, zog der 45-Jährige ein Messer. Ein Beamter drohte den Schusswaffengebrauch an und gab kurz darauf mehrere Schüsse auf den Mann ab, als dieser mit dem Messer auf den Beamten zukam und ihn angriff.

Frau und Kind sind unverletzt

Notarzt und Rettungsdienst, die bereits vor dem Einsatz verständigt worden und vor Ort waren, versuchten den 45-Jährigen wiederzubeleben. Der schwer Verletzte starb aber noch vor Ort.

Die Frau und das Kind, die durch den Vorfall unverletzt blieben, sind zwischenzeitlich bei Angehörigen untergebracht.

Die Staatsanwaltschaft Rottweil hat ein Ermittlungsverfahren in dem Todesfall eingeleitet und eine Obduktion des Leichnams veranlasst. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des gesamten Vorfalls dauern noch an.