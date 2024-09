Tödliche Raserei in Gaggenau: „Bereue es sehr“ - Mordprozess gegen 21-Jährigen nach Unfall

1 Der junge Mann muss sich vor dem Landgericht Baden-Baden verantworten. Foto: dpa/Uli Deck

Er rast ohne Führerschein durch die Stadt und erfasst eine Frau. Die Passantin stirbt später. Nun steht der Mann wegen Mordes vor Gericht. Dort erklärt er sich.









In Handschellen wird der Angeklagte in den Gerichtssaal geführt. Gegen den 21-Jährigen hat in Baden-Baden ein Mordprozess begonnen. Er soll ohne Führerschein und unter Einfluss von Cannabis auf der Flucht vor der Polizei einen tödlichen Unfall verursacht haben. „Das hatte ich zu keinem Zeitpunkt gewollt“, sagte der Angeklagte in einer von seiner Anwältin verlesenen Erklärung vor der Jugendkammer des Landgerichts.