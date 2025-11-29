Schweigeminute und Flaggen auf halbmast: Nach dem verheerenden Brand in Hongkong mit weit mehr als 100 Toten trauert die Stadt um die Opfer. Infolge der Katastrophe gab es elf Festnahmen.
Hongkong - In Hongkong hat eine dreitägige Trauerperiode zum Gedenken an die Opfer des schlimmsten Brandes in der jüngeren Geschichte der Stadt begonnen. In den Morgenstunden legten Regierungschef John Lee und führende Beamte der Sonderverwaltungszone mit rund 7,5 Millionen Einwohnern eine dreiminütige Schweigeminute ein. Bis einschließlich Montag werden sämtliche Flaggen vor Regierungsgebäuden auf halbmast gehisst.