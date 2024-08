Tödliche Attacke: Ukrainische Basketballer erstochen: Mordprozess gestartet

1 Das Landgericht Essen: Hier wird gegen die vier Jugendlichen verhandelt. (Symbolbild) Foto: Bernd Thissen/dpa

Die Tat entsetzt viele Menschen: Zwei junge ukrainische Basketballer werden getötet. Sechs Monate danach hat in Essen der Prozess begonnen. Vier Jugendliche sind wegen Mordes angeklagt.









Essen - Der gewaltsame Tod zweier ukrainischer Nachwuchs-Basketballer in Oberhausen sorgte im Februar bundesweit für Bestürzung. Am Montag hat am Landgericht Essen der Prozess gegen vier Angeklagte begonnen. Die heute 14, 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen, von denen zwei die deutsche und zwei die syrische Staatsangehörigkeit besitzen, müssen sich wegen heimtückischen Mordes vor der Jugendstrafkammer verantworten.