1 Die Polizei hat nun einen Tatverdächtigen festgenommen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Bernd Weißbrod

Am vergangenen Freitag wurde ein 58-Jährige tot in einer Wohnung in Todtnau gefunden. Nach einer umfangreichen Fahndung nahm die Polizei nun einen Tatverdächtigen fest.









Am Freitag kurz nach 13 Uhr wurde in einer Wohnung in Todtnau der Leichnam einer 58-Jährigen aufgefunden. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei laut eigenen Angaben von einem Gewaltverbrechen aus.