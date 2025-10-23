Todtnau-Schlechtnau: Autofahrer stößt auf der B 317 bei Todtnau mit Lastwagen zusammen
Ein 70-jähriger Autofahrer kollidiert mit Lastwagen und verletzt sich leicht (Symbolbild) Foto: Beatrice Ehrlich

Ein 70-jähriger Autofahrer kollidiert auf der B 317 bei Todtnau mit einem Lastwagen. Er verletzt sich leicht, an den Fahrzeugen entsteht hoher Schaden.

Einen Unfall mit einem Leichtverletzten und 40 000 Euro Schaden hat es am Mittwoch um 14.30 Uhr bei Todtnau gegeben. Ein 70-jähriger Autofahrer war mit seinem BMW auf der Bundesstraße 317 von Schlechtnau her in Richtung Utzenfeld unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn kam er in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidierte.

 

Der 70-Jährige kam daraufhin von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung. Er wurde dabei leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der 33-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Am BMW entstand ein Schaden von rund 23 000 Euro, am Lastwagen von 17 000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Strecke voll gesperrt.

 