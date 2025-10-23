Todtnau-Schlechtnau: Autofahrer stößt auf der B 317 bei Todtnau mit Lastwagen zusammen

1 Ein 70-jähriger Autofahrer kollidiert mit Lastwagen und verletzt sich leicht (Symbolbild) Foto: Beatrice Ehrlich Ein 70-jähriger Autofahrer kollidiert auf der B 317 bei Todtnau mit einem Lastwagen. Er verletzt sich leicht, an den Fahrzeugen entsteht hoher Schaden.







Einen Unfall mit einem Leichtverletzten und 40 000 Euro Schaden hat es am Mittwoch um 14.30 Uhr bei Todtnau gegeben. Ein 70-jähriger Autofahrer war mit seinem BMW auf der Bundesstraße 317 von Schlechtnau her in Richtung Utzenfeld unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn kam er in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidierte.