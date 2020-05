Todtnau Nach Felssturz im Schwarzwald droht weitere Gefahr

Todtnau - Nach dem Sturz eines tonnenschweren Felsbrockens auf eine Straße bei Todtnau im Südschwarzwald bereiten sich die Behörden auf größere und zeitintensive Sicherungsarbeiten vor. In dem steilen Waldgebiet neben der Straße wurde ein weiterer großer Felsen entdeckt, teilten die Stadt Todtnau und das Landratsamt Lörrach am Dienstag mit. Dieser sei instabil und drohe, in die Tiefe zu stürzen. Die Straße rund 40 Meter unterhalb des Felsens sowie ein Wanderweg blieben daher gesperrt. Es bestehe Lebensgefahr. Wann und wie der Felsen gesichert werden könne, stehe noch nicht fest.