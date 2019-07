Todtmoos Von Wanderer fehlt weiterhin jede Spur

Todtmoos - Seit Mittwoch wird ein 26-jähriger Wanderer in der Nähe von Todtmoos vermisst. Sven Harrer machte sich am Dienstagabend, 9. Juli, zu einer Wanderung auf, möglicherweise zum Schluchtensteig. In der Nacht zum Mittwoch setzte er dann einen Notruf ab - allerdings konnte er nicht genau sagen, wo er sich befand. Eine Handyortung lief ins Leere.