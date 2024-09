Todesstrafe: Zweite Stickstoff-Hinrichtung in den USA vollzogen

1 Zum zweiten Mal ist in den USA ein Mensch mithilfe von Stickstoff hingerichtet worden. Die Methode ist umstritten. Foto: Kim Chandler/AP/dpa

Anfang des Jahres wurde die umstrittene Hinrichtungsmethode erstmals angewandt, Menschenrechtler schlugen Alarm. Doch die Justizbehörden in Alabama ließen sich davon nicht beeindrucken.









Montgomery - In den USA ist zum zweiten Mal ein zum Tode verurteilter Mensch mit Stickstoff hingerichtet worden. Der 59-jährige Alan Miller, der wegen Mordes an drei Menschen verurteilt worden war, starb am Donnerstagabend (Ortszeit) im Bezirk Shelby County im Bundesstaat Alabama, wie das Informationszentrum für Todesstrafe mitteilte. Bei der Prozedur wird einer Person über eine Gesichtsmaske Stickstoff zugeführt - die Folge ist der Tod durch Sauerstoffmangel.