Todesstrafe in Belarus: Belarus: Fernsehen führt zum Tode verurteilten Deutschen vor

1 Der als letzter Diktator Europas verschriene Machthaber von Belarus, Alexander Lukaschenko, kann zum Tode Verteilte begnadigen. (Archivbild) Foto: Mikhail Metzel/Sputnik Kremlin Pool via AP/dpa

Vor wenigen Tagen wurde das Todesurteil gegen einen Deutschen in Belarus bekannt. Nun hat das Staatsfernsehen den Mann vorgeführt. Offenbar will Minsk damit Berlin zum Verhandeln drängen.









Link kopiert



Minsk - Ein in Belarus (früher Weißrussland) zum Tode verurteilter Deutscher hat Machthaber Alexander Lukaschenko in einem vom staatlichen Fernsehen ausgestrahlten Video um Gnade gebeten. Die deutsche Regierung tue nichts für seine Rettung, sagte der Mann. Er war den Behörden in Minsk zufolge unter anderem wegen Terrorismus im Auftrag des ukrainischen Geheimdienstes verurteilt worden. "Ich bekenne mich schuldig, definitiv", sagte er. Teils waren die deutschen Aussagen klar zu hören zwischen der russischen Übersetzung.