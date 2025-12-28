Inbegriff sexueller Freiheit und Mythos: Brigitte Bardot brach alle Tabus. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere zog sich die Diva von der Welt des Films und den Menschen zurück.
Paris - Wild, enthemmt und barfüßig: Nie zuvor hatte man eine Schauspielerin so tanzen sehen wie Brigitte Bardot in "Und immer lockt das Weib". Nur 95 Minuten dauert der Film. Doch sie genügten, um aus der jungen Frau mit dem Schmollmund über Nacht weltweit einen Star zu machen. Im Alter von 91 Jahren ist die Filmlegende gestorben, wie die Fondation Brigitte Bardot mitteilte.