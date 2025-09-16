Todesfall: Trauriger Verlust: Schauspiel-Ikone Robert Redford ist tot

Mit Filmen wie «Zwei Banditen», «Der große Gatsby» und «Jenseits von Afrika» wurde Robert Redford weltberühmt. Jetzt ist der Hollywood-Star im Alter von 89 Jahren gestorben - und die Filmwelt trauert.
Los Angeles - Der Hollywood-Star Robert Redford ist tot. Der US-Schauspieler und Regisseur sei im Alter von 89 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Utah gestorben, teilte seine Sprecherin Cindi Berger der Deutschen Presse-Agentur dpa mit. Er sei "an dem Ort gestorben, den er geliebt habe, umgeben von denjenigen, die er geliebt hat", hieß es in der Mitteilung. "Er wird sehr vermisst werden." Der zweifache Oscarpreisträger galt als eine der ganz großen Leinwand-Legenden.