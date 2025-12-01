Todesfall: Keine Beerdigung für Schauspielerin van Bergen

1 Die gestorbene Schauspielerin Ingrid van Bergen möchte keine Beerdigung. (Archivfoto) Foto: Philipp Schulze / dpa In den 1950ern zählte Ingrid van Bergen zu den bekanntesten Kinostars. In der vergangenen Woche starb sie im Alter von 94 Jahren. Eine Beerdigung wünschte sie nicht.







Eyendorf - Für die in der vergangenen Woche gestorbene Schauspielerin Ingrid van Bergen wird es keine Beerdigung geben. Dies bestätigte ihre enge Freundin, mit der sie seit vielen Jahren in einem Haus in der niedersächsischen Gemeinde Eyendorf südlich von Hamburg lebte. "Sie will sang- und klanglos von der Erde verschwinden", sagte die Frau am Montag. Die Leiche werde verbrannt - was mit der Asche passiere, sei noch offen. Zuvor hatte Promiflash berichtet.