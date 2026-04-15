Todesfall in Rangendingen: Vergifteter Hundeköder kein Einzelfall

Jagdhund Milan aus Rangendingen ist aufgrund einer Vergiftung gestorben. Hundehalter sollten vorsichtig sein, denn wie sich zeigt, ist dies nicht der erste Fall in der Region.
Ein Tierarzt hat am Ostermontag den vergifteten Jagdhund von Kurt Strobel einschläfern müssen. Zehn Tage währte der Todeskampf des augenscheinlich mitgenommenen Hundes. Der Halter, Kurt Strobel, war nicht nur beim Tierarzt, sondern brachte seinen sprichwörtlich „besten Freund des Menschen“ in eine Tierklinik nach Reutlingen. Das Tier wurde bestens behandelt, hat es aber nicht geschafft.