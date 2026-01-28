Todesfall in Königsfelden: Warum eine Ärztin hinter Gitter soll

Am zweiten Prozesstag zum Tod eines jungen Patienten in der psychiatrischen Klinik Königsfelden sind die beiden angeklagten Ärzte befragt worden.
Ihre Aussagen zeigten, wie herausfordernd die Behandlung des Patienten und die Situation in der Klinik gewesen waren. Die Staatsanwaltschaft beantragt für die Oberärztin eine unbedingte Freiheitsstrafe von sechs Jahren – wegen vorsätzlicher Tötung durch Unterlassen. Der Leitende Oberarzt ist wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen angeklagt. Beantragt ist eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren.