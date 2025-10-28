Todesfall: Tote im Kreis Steinburg – Polizei nimmt 20-Jährigen fest

1 Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Fund einer Toten in Besdorf Schleswig-Holstein. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Ein Mann findet seine Lebensgefährtin tot in der gemeinsamen Wohnung. Schon wenig später kann die Polizei dank eines Zeugenhinweises einen Verdächtigen festnehmen. Der kommt aus dem Umfeld.







Besdorf - Nach dem Fund einer Frauenleiche im schleswig-holsteinischen Kreis Steinburg hat die Polizei einen Angehörigen der Toten festgenommen. Der 20 Jahre alte Deutsche habe am Montagabend in Itzehoe gefasst werden können, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Er stehe im dringenden Verdacht, die 65-Jährige getötet zu haben. Der Mann soll im Laufe des Tages einer Haftrichterin vorgeführt werden. Sie muss entscheiden, ob er wegen Mordes in U-Haft kommen soll.