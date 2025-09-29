Todesfall: Bariton Franz Grundheber mit 88 Jahren gestorben

Er galt als Jahrhundertsänger und gastierte an den großen Opernhäusern der Welt in Wien, Paris, London und New York. Jetzt ist Franz Grundheber im Alter von 88 Jahren in Hamburg gestorben.
Hamburg - Der Hamburger Kammersänger Franz Grundheber ist tot. Der gebürtige Trierer starb am Samstag im Alter von 88 Jahren in Hamburg, wie sein Management mit Verweis auf die Familie mitteilte. Grundheber prägte seit 1966 über Jahrzehnte das Repertoire der Hamburgischen Staatsoper und begeisterte in Opern von Verdi, Wagner, Strauss und Berg.