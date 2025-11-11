Todesfahrt von Magdeburg: Prozess zu Weihnachtsmarkt-Anschlag – Fahrer will aussagen

Sechs Tote, mehr als 300 Verletzte: Der Prozess gegen den Todesfahrer von Magdeburg gilt als einer der größten der Nachkriegsgeschichte. Er wird die Justiz noch länger beschäftigen.
Magdeburg - Der Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit sechs Toten und über 300 Verletzten wird am Dienstag (9.30 Uhr) voraussichtlich mit der Aussage des Angeklagten fortgesetzt. Taleb al-Abdulmohsen hat angekündigt, sich "stundenlang, vielleicht tagelang" äußern zu wollen. Er will vor dem Landgericht Magdeburg auch Fragen beantworten.