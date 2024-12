Todesfahrt in Magdeburg: Bericht: Attentäter hinterließ Testament in seinem Wagen

1 Der Mann soll im Tatauto ein Testament hinterlassen haben. Foto: dpa/Saale Grill Bernburg

Der mutmaßliche Attentäter von Magdeburg, Taleb A., hat einem Bericht des „Spiegel“ zufolge in seinem Wagen ein Testament hinterlassen. Ermittler hätten das Dokument in dem Auto gefunden, mit dem A. auf den Weihnachtsmarkt der Stadt gerast war, berichtete das Magazin am Montag. Darin habe der 50-Jährige festgelegt, dass sein gesamtes Vermögen nach seinem Tod an das Deutsche Rote Kreuz übergehen solle, politische Botschaften seien im Testament nicht enthalten.