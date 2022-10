2 Die Feuerwehr versucht, das von Dennis B. angezündete Haus in Talheim am 29. März zu löschen. Das Drama startete im Treppenhaus hinter den Glasbausteinen: Hier übergoss der Brandstifter seinen Zwillingsbruder mit Benzin und zündete ihn an. Foto: Feuerwehr Eutingen

Ob Dennis B. wenigstens dem psychiatrischen Sachverständigen sein Herz ausschüttet? Tag drei des Prozesses um den Todes-Brandstifter von Talheim: Es geht um schreckliche Bilder, Videos und Zeugenaussagen zur Brandnacht. Der Angeklagte zeigt sich ungerührt.















Rottweil/Horb-Talheim - Das Video der Bodycam eines Horber Polizisten auf der Fahrt zum brennenden Haus in Talheim. Man sieht die lodernden Flammen aus dem Seitenfenster, hört nur: "Sch...".

Feuerwehrmann Stefan K. (34, Name geändert) schildert, in welchem Zustand er Mutter und Sohn vorgefunden hat. "Ich habe beide Personen angeschaut – ein erschreckendes Bild."

Horbs Feuerwehrkommandant Marco Schlagregen: "Die Flamme aus dem linken Dachfenster war krass. Ich habe schon in München und Stuttgart gearbeitet. Sowas habe ich noch nie gesehen!"

Kripo-Ermittler Michael K. (49, Name geändert) aus Freudenstadt: "Wir haben Benzin auf der Matratze von Dennis’ Bruder gefunden. Auf dem Teppichboden davor. Auf der Türschwelle war der Benzinkanister angeschmolzen!"

Der Angeklagte – ungerührt schaut er auf schreckliche Feuer-Bilder

Und der Mord-Angeklagte Dennis B., der das nach der Anklageverlesung alles schon zugegeben hatte? Unberührt schaut er die ganze Zeit mit durchgedrücktem Rücken auf die Bilder, die Videos, die Zeugen. Die Hände zusammen. Die linke, beim Brandanschlag verbrannte Hand mit gebogenen Fingern, die Finger der rechten Hand zwischen denen der linken. Als wieder Flammenfotos kommen, lehnt er sich zurück, legt seine Hände vor den Schoß.

Der Horror der Flammennacht am 29. März. Dennis B. hatte – so sein Geständnis – Benzin ausgeschüttet. Ziel, so der Todes-Brandstifter: "Ich habe meinen Bruder angezündet, damit er nicht erbt!"

Feuerwehrkommandant Müller: Bruder lag da wie tot

Für die Retter bot sich in dieser Nacht ein schreckliches Bild. Bernhard Müller, Abteilungskommandant Feuerwehr Talheim: "Vor dem Gebäude lag eine Person auf dem Boden. Komplett versteift und angespannt. Der Dachstuhl brannte lichterloh. Diese Person machte den Eindruck, als ob sie tot sei. Ich habe versucht, ihn anzusprechen. Als er antwortet, bin ich erschrocken." Der Zwillingsbruder sagte, so Müller: "Sein Bruder hat sie mit Benzin überschüttet und angezündet. Er weiß nicht, ob sein Bruder noch da ist oder abgehauen!"

Ein Talheimer hatte den Zwillingsbruder aus der Flammenhölle gerettet. Nachdem ihn Dennis B. auf der Treppe von hinten mit Benzin überschüttet hatte, war er ins Badezimmer im Erdgeschoss geflüchtet. Rüdiger H. (56, Name geändert) war vorher auf der Jagd. Hatte am zweiten Prozesstag ausgesagt: "Wie ich zum brennenden Haus herfahre, sehe ich den Bruder völlig nackt aus dem Badfenster rausschauen. Er rief um Hilfe: ›Ich muss hier raus‹. Die Mutter stand mit dem Gartenschlauch am Giebel. Sie hat versucht, zu löschen. Und hat sich abgeduscht, weil sie solche Schmerzen hatte."

Gehbehinderter Bruder fiel Eingangsstufen runter

H. ist rein. Öffnete die verriegelte Badtür: "Ich hab ihm Sachen reingereicht, damit er sich ankleidet. Und bin sofort wieder raus."

Der Stadt-Angestellte weiter: "Ich habe mich draußen mit einem Mann unterhalten. Plötzlich tut es einen Schlag hinter mir. Der Zwillingsbruder kam nackt aus dem Haus, fiel die Treppenstufen runter. Vermutlich, weil er unter Schock war und durch seine leichte Gehbehinderung."

Der Jäger holte gleich eine Decke aus dem Auto und wickelte den Zwillingsbruder ein. Er versuchte auch noch, die unter Schock stehende Mutter – die 14 Tage nach der Tat an ihren schweren Verbrennungen starb – mit einer weiteren Decke zu schützen.

Keine Gefühlsregung

Die dramatische Feuernacht durch die Todes-Brandstiftung von Dennis B. Die ganze Zeit zeigt er keine Gefühlsregung. Auch nicht, als der Vorsitzende Richter Karlheinz Münzer ankündigt, dass sein Zwillingsbruder per Video am 3. November in den Gerichtssaal zugeschaltet wird. Für Fragen. Um das Opfer zu schonen, wird vorher das Polizeivideo der ersten Vernehmung gezeigt.

Ermittlerin: "Enorm viel Pornos auf beschlagnahmten Rechner"

Ist Todes-Brandstifter Dennis B. nach der Verhandlung offener? Nach der Verhandlung lässt er sich vom psychiatrischen Sachverständigen Ralph-Michael Schulte befragen – in der Zelle.

Fakt ist, so berichtet Kripo-Ermittlerin Christina H. (Name geändert) aus Freudenstadt: "Bei seiner Festnahme auf dem Parkplatz in Marxell haben wir auch ein MacBook beschlagnahmt. Auf dem waren extrem viel Pornodateien beschlagnahmt. Enorm viel Erwachsenen-Pornos. Wir haben einige Zeit gebraucht, um die Kinderporno-Dateien herauszufiltern. Allein das hat zwei Tage gedauert." Der Vorsitzende Richter: "Es gibt keine Bezüge zwischen der Anklage wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material zum hier behandelten Geschehen!"