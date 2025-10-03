1 Laura Dahlmeier starb Ende Juli beim Bergsteigen in Pakistan. Foto: Matthias Balk/dpa Laura Dahlmeier starb Ende Juli beim Bergsteigen im pakistanischen Gebirge. Jetzt gibt ihre Managerin Einblicke in die Zeit nach dem tödlichen Unglück.







Link kopiert



München - Zwei Monate nach dem Tod von Laura Dahlmeier hat sich ihre Managerin zu der herausfordernden Zeit geäußert. Die Wochen nach Dahlmeiers Tod seien für sie als Managerin, Vertraute und Trauernde eine Ausnahmesituation gewesen, schrieb Sophie Schröder auf der Plattform "LinkedIn". Sie bedankte sich bei Dahlmeier für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren: "Wir waren ein starkes Team - du fehlst".