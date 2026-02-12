James Van Der Beek ist tot – wir Millenials müssen ein Stück Jugend verabschieden. Dawson Leary war der erste 16-Jährige, der über Gefühle sprechen konnte. Wir dankten es ihm nicht.
Man sagt, wenn der erste Freund stirbt, ist die eigene Jugend endgültig vorbei. Ich habe James Van Der Beek nicht gekannt, aber Dawson Leary war mir ein paar Jahre lang so vertraut wie die Menschen, die mit mir in den 1990ern im Klassenzimmer saßen. Und deshalb trifft der Tod des Schauspielers mit nur 48 Jahren Millianials, wie ich einer bin.