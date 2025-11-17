Tod von Deutschen: Ermittler rätseln über Istanbul-Fall - Vater in Klinik

Streetfood, Bäcker, Hotel? Nach dem Tod einer deutschen Frau und ihrer beiden Kinder in Istanbul verfolgt die Polizei mehrere Spuren. Was steckt hinter den mysteriösen Todesfällen?
Istanbul - Die Ermittlungen nach dem Aufsehen erregenden Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder während ihres Urlaubs in Istanbul laufen in mehrere Richtungen. Bislang gehen die Behörden von einer Lebensmittelvergiftung als Ursache aus. Zuletzt geriet allerdings auch das Hotel der Familie in den Fokus, nachdem zwei weitere Touristen mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden.