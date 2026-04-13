Das Thema Tod findet in der modernen Gesellschaft nur wenig Gehör. Klara Stingel möchte das ändern und hat eine Sonderausstellung organisiert zum Thema „Sterben, gestern und heute“.
Ein schwarzes Kleid hängt an der Wand. „Ein Trauerkleid“, erklärt Klara Stingel. „Frauen hatten früher ein einziges Kleid, das sie zur Hochzeit, auf Beerdigungen und in den Gottesdienst trugen.“ Klara Stingel leitet seit zwei Jahren das Museum für Volkskunst in Meßstetten und ist Kuratorin der aktuellen Sonderausstellung zum Thema Sterben und Tod. Die zentrale Frage: Haben wir verlernt zu sterben?