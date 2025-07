Gebürtiger Albstädter Arzt wird in seiner Praxis erstickt

Tod in Berlin

Wolfgang Conzelmann (Mitte) in der Gerichtsverhandlung in Berlin. Das Foto entstand drei Tage vor seinem Tod. Foto: Philipp Siebert Der aus Albstadt-Tailfingen stammende Arzt Wolfgang Conzelmann ist in seiner Berliner Praxis von einem oder mehreren Unbekannten getötet worden.







Wie die Staatsanwaltschaft in Berlin auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt hat, war der Arzt Wolfgang Conzelmann, der am 13. Juni tot in seiner Praxis im Berliner Bezirk Wedding aufgefunden wurde, ein gebürtiger Tailfinger.