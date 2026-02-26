Zuletzt machten viele Lawinenunglücke gerade in Österreich Schlagzeilen. Es werden nach Meinung der Experten einfach zu oft Warnungen in den Wind geschlagen. Die Bilanz zeigt ein Plus bei den Toten.
Innsbruck - In Österreich sind in dieser Wintersaison bisher 26 Menschen durch Lawinen ums Leben gekommen. Darunter seien vier Deutsche - ein Wanderer sowie drei Skifahrer, die abseits der Piste unterwegs gewesen seien, teilte das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) mit. Die Zahl der Opfer liege deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. Besonders unfallträchtig sei der Zeitraum vom 15. bis 24. Februar mit 14 Getöteten gewesen.