Tod eines Kindes: Das sagen die „Reichsbürger-Eltern“ vor Gericht in Horb

Der Prozess um den Tod Kindes hat am Amtsgericht Horb begonnen. Die Eltern sind wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Das geschah am ersten Verhandlungstag.

Am ersten Prozesstag gegen zwei Eltern schilderte der Angeklagte den Tod des kleinen Kindes. Vater und Mutter sind wegen fahrlässiger Tötung angeklagt - weil sie ihr Kind niemals bei der Gemeinde angemeldet hatten, noch bei der U-Untersuchung waren.

Beide waren abgetaucht und wurden nach dem offensichtlichen Verkauf ihres Hauses in der Raumschaft in Mainburg (Landkreis Kelheim/Regensburg) verhaftet. Jetzt sagt der Vater vor Gericht: „Es war eine rasche, dramatische Entwicklung. Eine nicht vorhersehbare Katastrophe, unter der wir bis heute zu leiden haben.“ Die Mutter sagt vor Gericht: „Das war ein großer Einschnitt im Leben. Ich habe mich als Mutter immer gefragt, ob ich was falsch gemacht habe und ob ich den Tod verhindern hätte können.“ Am Abend vor dem Drama, so die Mutter, sei das Kind „fröhlich und agil“ gewesen. Die Mutter betont auch, dass sie mit ihrem älteren Kind durchaus zur Schulmedizin geht: „Regelmäßig. Dieses Kind braucht das.“

Wo das Unglück um das tote Kind passiert ist

Es passierte Anfang Januar 2023 - Corona-Zeit. Die Eltern wollten damals, so der ermittelnde Polizist, ihr Haus verkaufen. Weil deshalb so ein Umzugschaos im Anwesen gewesen sei, habe man bei Bekannten nachgefragt, ob man dort übernachten kann. Die Hausbesitzer kannten ihn über seine Arbeit. Der Hausbesitzer sagt als Zeuge vor Gericht aus: „Morgens gegen 9.30 Uhr kam der Angeklagte zu mir, fragte, ob wir Medikamente gegen Bronchitis hätten.“ Später, so die Polizei, habe er nach einem Kinderarzt gefragt.

Vater: „Wir haben entschieden, gleich den Notruf zu wählen“

Der angeklagte Vater erklärt über seinen Verteidiger Rüdiger Kaulmann: „In der Nacht kam die Erkältung raus. Das Kind hat immer wieder gehustet. Wir haben Öle verdampft und das Fenster geöffnet. Das hat Besserung gebracht. Dann wurde es wieder hartnäckiger. Im Laufe des Morgens wurde es schlechter. Wir wollten uns auf den Weg zu einem Kinderarzt machen, dann verschlechterte sich der Zustand des Kindes erneut. Wir haben entschieden, gleich den Notruf zu wählen. Meine Frau hat Wiederbelebungsversuche gemacht.“

Richterin Jennifer Dallas-Buob verliest den Notruf. Der Hausbesitzer hatte angerufen, dann das Telefon an die angeklagte Frau weitergegeben. Die Frau sagte damals: „Mein Kind atmet nicht mehr richtig Es hatte sowas wie Bronchitis, die heute Nacht angefangen hat. Das Kind atmet noch, aber leicht. Es verdreht die Augen.“

Der erste Retter: „Das Kind hat keine Atmung mehr“

Der Helfer vor Ort ist nach wenigen Minuten da. Er schildert die Situation wie folgt: „Das Kind lag auf dem Boden. Es hatte kein Bewusstsein, keine Atmung. Am Anfang waren die Lippen blau, mit der Beatmung durch den Rettungsdienst wurde das besser. Ich habe die ganze Zeit Herzdruckmassage gemacht.“

Die Notärztin war um 11.07 Uhr da, dann kam noch der spezialisierte Kinder-Notarzt des Landkreises. Die Notärztin: „Ich habe vorsorglich den Rettungshubschrauber bestellt, falls das Kind schnell in ein Krankenhaus muss.“ Die Reanimationen hätten aber nichts bewegt. Das Herz schlug einfach nicht mehr autonom. 48 Minuten später, so die Notärztin: „Wir drei haben festgestellt - die Reanimation ist erfolglos. Das Kind ist verstorben.“

Was hat der Tod des Kindes mit Reichsbürgern zu tun?

Was hat das ganze mit dem Reichsbürgertum zu tun? Die Staatsanwältin wirft den Eltern vor: „Als Selbstverwalter und Reichsbürger“ hätten sie die Existenz ihres Kinder durch eine geheime Hausgeburt und die fehlende Anmeldung bewusst verschleiert, um jeglichen Einfluss staatlicher Behörden zu vermeiden. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft unterließen sie aus dieser ideologischen Motivation heraus jede ärztliche Vorsorge und lehnten selbst im lebensbedrohlichen Notfall einen Krankenhausbesuch konsequent ab, damit nicht bekannt wird, dass das Kind medizinisch unbehandelt und ungeimpft war, so die Anklage.

Der angeklagte Vater sagt in seiner Erklärung, dass er sich von den Reichsbürgern komplett distanziert habe.

Die Pläne der angeklagten Eltern in der Coronazeit

Fakt ist, so der Kripo-Beame, der die Ermittlungen geleitet hatte: „Die Eltern hatten für Februar 2023 konkret geplant, Richtung Osten aufzubrechen, wobei das Ziel eine eventuelle Auswanderung war. Aus diesem Grund befand sich die Familie zum Zeitpunkt des Unglücks in einer Übergangsphase, da ihr eigentliches Wohnhaus bereits für den Verkauf ausgeräumt wurde und nicht mehr richtig bewohnbar war, weshalb sie vorübergehend woanders untergekommen war. Die Mutter hatte das ältere Kind schon seit Beginn der Corona-Pandemie von der Schule abgemeldet. Nach dem Unglück kehrten beide wieder zurück.

Welche Rolle spielen die unterlassenen Arztbesuche? Die rechtsmedizinische Gutachterin: „Eine bereits länger bestehende chronische Atemwegserkrankung zusammen mit einer akuten entzündlichen Verschlechterung (einschließlich Lungenentzündung) erklärt post mortem den Tod des Kindes. Diese Diagnose geht von einer chronischen Bronchitis, Lungenentzündung oder Athma aus.“

Hätte ein Kinderarzt die Atemwegserkrankung erkennen können?

Hätte das vorher von einem Arzt erkannt werden können? Die Gutachterin: „An der Obduktion sehen wir nur einen Teil der Erkrankung. Kinder können klinisch durchaus noch relativ gut erscheinen beziehungsweise gut kompensieren. Die Befunde, die wir am Leichnam sehen, sind jedoch weit fortgeschritten. Aus den Obduktionsbefunden allein kann man nicht unmittelbar auf das klinische Erscheinungsbild schließen.“

Deshalb wird es beim nächsten Gerichtstermin vor allem auf das Gutachten von Neysan Rafat an. Er ist Ärztlicher Direktor für Neonatologie und neonatologische Intensivmedizin im Olgahospital des Klinikums Stuttgart. Die Verteidigung hatte am ersten Verhandlungstag genau versucht zu erfragen, ob die notfallmedizinischer Versorgung des Kindes fachgerecht war. Deshalb wird am 13. Juli um 9 Uhr auch der Notarzt aus dem Rettungshubschrauber und der vom Spezial-Mobil des Landkreises gehört.