Tod eines jungen Flüchtlings: Interviews: Polizist rechtfertigt tödliche Polizeischüsse

1 Ein wegen Totschlags angeklagter Polizist hat während des laufenden Verfahrens in einem Interview seine Sicht der Dinge dargestellt (Archivbild). Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Seit Ende 2023 läuft in Dortmund ein Prozess gegen Polizisten, die an einem Einsatz beteiligt waren, bei dem ein junger Flüchtling erschossen wurde. Nun spricht der Schütze in mehreren Interviews.









Dortmund - Ein wegen tödlicher Schüsse auf einen Flüchtling in Dortmund angeklagter Polizist wirbt in mehreren Interviews um Verständnis für sein Handeln. "Scheiße, dass es so gekommen ist", sagte der 30-Jährige dem "Spiegel". Er sei aber davon überzeugt, dass er in der Situation nicht anders habe handeln können.