1 Bis Anfang der 2000er-Jahre gab es neben dem Amtsgericht ein Gefängnis. Foto: Klormann

Der einstige Box-Weltmeister ist am Dienstag im Alter von 69 Jahren seiner jahrelangen Demenz-Krankheit erlegen. Vor rund 20 Jahren war es keine Seltenheit, dass man ihn in der Calwer Innenstadt erblickte.









Der bekannte Boxer René Weller ist am Dienstagnachmittag im Alter von 69 Jahren nach jahrelanger Krankheit in seinem Haus in Pforzheim gestorben. Der Sportler hatte ein bewegtes Leben. Eine Station davon verbrachte er – eher unfreiwillig – in Calw. Denn hier saß er vier Jahre und acht Monate lang im Gefängnis.