Laura Dahlmeier ist tot: „Ein riesengroßer Stein“ – Seilpartnerin schildert Bergunglück

Laura Dahlmeiers starb durch einen Bergunfall in Pakistan. (Archivbild) Foto: IMAGO/Sven Simon/IMAGO Ein Steinschlag trifft Laura Dahlmeier auf 5700 Metern Höhe. Ihre Seilpartnerin sieht das Unglück - und kann nicht helfen. Nun schildert sie den Unfall.







Am dritten Tag nach dem tödlichen Unglück von Laura Dahlmeier hat ihre Seilpartnerin Details zum Hergang geschildert. „Ich habe beobachtet, wie die Laura ein riesengroßer Stein getroffen hat, und wie sie dann gegen die Wand geschleudert wurde. Von dem Moment an hat sie sich auch nicht mehr bewegt“, schilderte Marina Krauss in einer Presserunde in der Stadt Skardu, wie der Bayerische Rundfunk (BR24) berichtete.