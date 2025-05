Tod am Traktor: So soll es zum Unfall in Obereschach gekommen sein

Angeblich Schüsse gehört Anrufer meldet Mann mit Waffen – Polizei durchsucht Villinger Hubenloch

Ein größerer Einsatz mit teils schwer bewaffneten Polizisten hat am Mittwochabend für Aufsehen in Villingen gesorgt. Am Hubenloch wurde ein Mann mit Waffen gemeldet, auch sollen Schüsse gefallen sein. Am Ende konnte Entwarnung gegeben werden.