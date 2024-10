Tochterfirma der Stadt Bad Liebenzell: Nach langem Zoff Kontrollgremium endlich besetzt?

1 Derzeit wird das Kurhaus in Bad Liebenzell saniert. Dafür zuständig ist die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH (FTBL). Über die Zusammensetzung des Aufsichtsrates gab es im Gemeinderat eine lange Auseinandersetzung. Foto: Wolfgang Krokauer

Ein langer Streit ist in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates von Bad Liebenzell zum vorläufigen Abschluss gekommen. Das Gremium einigte sich auf die Besetzung des Aufsichtsrates der städtischen Tochter für den Tourismus. Es gibt aber eine offene Frage.









Link kopiert



Eigentlich hätte der Aufsichtsrat der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH (FTBL) schon längst besetzt sein sollen. Doch selbst darüber brach im Gemeinderat von Bad Liebenzell ein Streit aus. Das Hin und Her um die Besetzung des Aufsichtsrates setzte sich in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend fort.