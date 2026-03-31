Tochter von König Frederik X.: Dänische Prinzessin Isabella tritt im Sommer Wehrdienst an

1 Tritt bald ihren Wehrdienst an: Prinzessin Isabella von Dänemark. (Archivbild) Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa Sie tritt in die Fußstapfen ihres Bruders: Im August beginnt Isabella von Dänemark ihren Wehrdienst. Elf Monate lang macht sie die Grundausbildung.







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Kopenhagen - Die dänische Prinzessin Isabella (18), älteste Tochter des dänischen Königspaars, tritt im August ihren Wehrdienst an. Für elf Monate sei sie Teil des Gardehusar-Regiments in der Stadt Slagelse, teilte das dänische Königshaus mit. Isabella ist damit unter den ersten Frauen, die den neuen verlängerten Grundwehrdienst in Dänemark absolvieren.