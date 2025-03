Die B-Jugend der JSG Balingen-Weilstetten darf in der Meisterrunde der Jugendbundesliga zeigen, was in ihr steckt. Die Zügel in der Hand trägt als hauptamtlicher Trainer Tobias Thumm.

Das Engagement bei der JSG Balingen-Weilstetten ist für Tobias Thumm der Start in seine Trainerlaufbahn. Mit seinen 24 Jahren ist er bereits in seiner vierten Saison beim Balinger Handball-Nachwuchs. Nach der Einführung der B-Jugendbundesliga ist er seit Saisonbeginn nun auch hauptamtlicher Übungsleiter.

„Ich betrachte Erfolg immer etwas losgelöst von Ergebnissen und tabellarischen Konstellationen. Im Jugendbereich zählt einfach die individuelle Entwicklung. Wir haben es geschafft mit Kalle Gaugisch und Fritz Henselek zwei Jugend-Nationalspieler zu entwickeln. Drei weitere Spieler aus dem 2009er-Jahrgang waren bei der DHB-Sichtung in Albstadt. Aber auch darüber hinaus haben sich alle Spieler im Kader gut entwickelt.“

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Balinger B-Jugend wieder. „Wenn die Spieler besser werden, wird auch die Mannschaft besser“, sagt Tobias Thumm. Sein Team startet mit 4:4-Punkten in die Meisterrunde. Die JSG hat das Ticket für ein weiteres Jahr B-Jugendbundesliga bereits in der Tasche.

Prominenter Co-Trainer

Mit Markus Gaugisch hat Tobias Thumm einen prominenten Co-Trainer an seiner Seite. Gemeinsam können sie Siege gegen die Rhein-Neckar Löwen und JANO Filder aufweisen. „Nach der Niederlage im Hinspiel haben wir es gegen die Löwen geschafft an dem Tag eine Topleistung abzurufen. Das war mit Sicherheit eines unserer besten Spiele. Gegen JANO ziehen wir am Ende das Momentum auf unsere Seite. Die Jungs wissen, dass sie Handball spielen können und dass sie auch mit den vermeintlich großen Teams, die Internatsstrukturen und andere Kapazitäten und Ressourcen haben, mithalten können. Und da wird es in der Meisterrunde auf die Tagesform ankommen.“

Gute Perspektive in der Meisterrunde

HC Erlangen, Frisch Auf Göppingen, HT München sind die anstehenden Gegner. Zwölf Punkte sind noch zu holen. Es wird extrem spannend zugehen. Die ersten beiden Mannschaften qualifizieren sich für das Viertelfinale in der B-Jugendbundesliga. „Wir haben Spieler, mit denen arbeiten wir seit mehreren Jahren zusammen. Ich habe ja 2021 den 2008er-Jahrgang in der C-Jugend übernommen und kenne die Jungs seit vier Jahren. Da hat man schon eine persönliche Bindung“, weiß Thumm.

Talente aus der Region

„Wir arbeiten langfristig und mit Talenten aus der Region. Das ist sicherlich etwas, was uns bei der JSG von anderen Vereinen unterscheidet. Ich glaube, das sorgt dann auch für eine immens hohe Identifikation mit diesem Projekt“, weiß der Talenteförderer.

Individuelle Förderung

Bei der JSG wird viel „nach oben trainiert“, das bedeutet, dass die 2010er bereits bei der B-Jugend mit eingebunden werden. Die 2008er sind schon in der A-Jugend eingebunden. „Genauso bindet die A-Jugend ihre Spieler bei den aktiven Mannschaften ein. Wir haben da schon eine unfassbare hohe Durchlässigkeit, was auch im Trainingsbetrieb sichtbar ist. Wir trainieren da auch zusammen, um diese Trainingsgruppe bestmöglich zu gestalten.“

Enge Vernetzung im Trainerteam

Die enge Vernetzung und die geballte Kompetenz um ihn herum, kommt Tobias Thumm sehr entgegen. Nicht nur mit Markus Gaugisch, auch mit den Aktiventrainern Matti Flohr, Tobias Hotz und Micha Thiemann, dem Nachwuchskoordinator Marius Schmid, dem A-Jugend-Coach Fabian Mayer ist Thumm ständig in engem Austausch. Und die oberste Maxime ist: Spieler entwickeln.

Der Bayer in Schwaben

Ursprünglich kommt Thumm aus Bayern. Mit 16 Jahren ging es für ihn aufs Sportinternat nach Würzburg, wo er in der B- und A-Jugend der Wölfe spielte. Anfang 2020 hat er sich dann für den Trainerweg entschieden. 2022 hat er seine B-Lizenz gemacht. 2023 hat er die Fortbildung zum DHB-Trainer Leistungssport absolviert.

Tobias Thumm hat einen klaren Plan und ist sich auch über etwas Elementares bewusst: „Wir arbeiten hier mit jugendlichen Spielern zusammen und nicht alle werden Profis werden. Es geht immer auch darum Werte zu vermitteln. Man kann aus dem Leistungssport auch nachher viele Dinge aufs Leben übertragen“, ist sich Thumm sicher. In Summe ist das eine Aufgabe, die dem 24-Jährigen „unglaublichen Spaß“ macht.