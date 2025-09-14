Tobi Krell in Stuttgart: So war es bei Checker Tobi in der Liederhalle

Im Fernsehen checkt Tobi von den Alten Griechen bis zur Zeit praktisch alles. Auf der Bühne gibt es angewandte Physik. Und im Saal ein begeistertes Publikum.
Es gibt diese Momente, die nur den wenigsten Lehrern vergönnt sind. Wenn im Physikunterricht nach Freiwilligen für ein Experiment gesucht wird, und sich ein Wald von Armen und Händen in die Höhe reckt zum Beispiel. Wenn Tobias Krell fragt, wer denn Lust aufs Mitmachen habe, dann bleibt an diesem Samstag in der Stuttgarter Liederhalle kaum ein Arm unten. Es ist nicht viel mehr als ein wenig angewandte Physik, die er da auf der Bühne zum Besten gibt. Aber Tobias Krell ist halt kein Lehrer. Tobias Krell ist Checker Tobi.