Laute Musik, Animationsprogramm, tobende Kinder – im Turnfestzentrum herrschte am Samstag Volksfeststimmung. Mit Hauptbühne, Wettkampfstätten, Show- und Abendveranstaltungen und den Mitmachangeboten war das Schulzentrum Nordwest das Herzstück des Landeskinderturnfests in Offenburg. Laut des Badischen Turnerbunds handelt es sich um Badens größtes Wettkampf-und Breitensport-Event für Kinder von sechs bis 14 Jahren.

Das Festzentrum war jedenfalls fest in Kinderhand. In der „Fun-Factory“ auf einem großen Rasenplatz konnten die jungen Festgäste auf Hüpfburgen und Trampolinen toben, verschiedene Spiele oder die ein oder andere Sportart ausprobieren. So boten etwa der ASV Urloffen und der ASV Altenheim einen Einblick in den Ringsport. Die jungen Zuschauer durften auch selbst Übungen zur Geschicklichkeit, Koordination sowie einfache Techniken ausprobieren. Bei flirrender Hitze waren die über das Gelände verteilten Rasensprenger besonders beliebt.

Bereits seit 9 Uhr am Samstag zeigten Vereinsgruppen zwischen sechs und 16 Teilnehmern auf der Showbühne beim Dance-Wettbewerb ihr tänzerisches Können.

TV Lahr mischt auch auf der Showbühne kräftig mit

Auf der Bühne unterhielten ab dem späten Samstagvormittag zahlreiche Tanzgruppen und Einzelkämpfer das Publikum. Allein der TV Lahr war mit mehr als einem Dutzend Auftritten mit dabei. Zwischendrin waren die jungen Zuschauer auch zum Mittanzen und Singen aufgerufen. An gleich zwei Stationen konnten sie ihre Fitness testen und verschiedene sportliche Aufgaben meistern. Parallel zum Spaß-Programm maßen sich junge Turner in den umliegenden Offenburger Hallen und Stadien. Etwas beim Geräteturn-Wettkampf an Balken, Barren oder am Reck. Auch Gruppenwettkämpfe und -meisterschaften (Laufen, Turnen, Tanzen, Gymnastik) wurden ausgetragen.

Gestartet war das alle zwei Jahre stattfindende Landeskinderturnfest bereits am Freitag mit einem Schüler-Aktionstag für Offenburger Kinder. Am Abend eröffnete Offenburgs OB Marco Steffens das Fest auch offiziell. Beim Showwettbewerb „Kitu-Star“ wetteiferten Kindergruppen mit turnerischem Können und einfallsreichen Darbietungen um die Gunst von Publikum und Jury.

Ein Höhepunkt des Landeskinderturnfests war die „Stars und Sternchen“-Show in der Oberrheinhalle. Verschiedene Gruppen führten am Samstag insgesamt zu drei Uhrzeiten ein buntes Programm – vom Bodenturnen, über Tänze bis zur Akrobatik – auf. Hier war unter anderem der TV Haslach mit dabei.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst startete das Landeskinderturnfest am Sonntag in den letzten Tag. Nach einer „Erlebnisrallye“ fand die Großveranstaltung am Mittag ihr Ende.