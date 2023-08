Bereits zum vierten Mal findet am 17. September der TK Elevator Towerrun statt. Dann werden rund 1000 Menschen die 1390 Stufen des Rottweiler Testturms hinaufsprinten. Nicht nur eine sportliche, sondern auch eine planerische Mammutaufgabe. Wir haben den zuständigen Projektleiter nach dem aktuellen Stand gefragt.

Drei Kisten Wasser mit jeweils acht Glasflaschen á 0,75 Liter wiegen ungefähr 33 Kilogramm. Die Vorstellung, diese mit einem Mal vom Auto in eine Wohnung im zweiten Stock zu tragen, klingt erstmal unsinnig. Die Vorstellung diese im Wettlauf in den 90. Stock eines Hochhauses zu tragen klingt hingegen wie blanker Wahnsinn. Doch genau das Gewicht werden am Sonntag, 17. September, viele Menschen beim TK Elevator Towerrun den Rottweiler Testturm hinaufschleppen.

Denn ungefähr so viel wiegt die Schutzausrüstung von Feuerwehrleuten inklusive Atemschutzgerät. Und die 1390 Stufen zur Besucherplattform auf 232 Metern Höhe des Rottweiler Testturms entsprechen in etwa 90 Stockwerken. Eine mehr als beachtliche Leistung. Das Interesse an der Teilnahme ist groß.

„Wir sind innerhalb weniger Tage ausverkauft gewesen“, erzählt der zuständige Projektleiter Christian Dillschnitter von der Eventagentur Pulsschlag. Überhaupt sei man als Veranstalter „hocherfreut, dass wir das Event wieder in Rottweil austragen dürfen“, erzählt er weiter.

Unsere Empfehlung für Sie Der "Rottweiler mit BISS" Die wichtigsten Themen aus Rottweil und Umgebung kompakt in unserem Newsletter

Rund 1000 Teilnehmer werden insgesamt erwartet. Doch nicht alle Teilnehmer seien Feuerwehrleute in Schutzausrüstung, sagt Dillschnitter. Es gibt verschiedene Kategorien und ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld. „Die jüngsten Teilnehmer sind zehn Jahre alt, die ältesten 86.“ Und nicht nur Profis und Top-Athleten sind unter den Treppensteigern. Auch viele Hobby-Sportler, Amateure und absolute Neulinge finden sich im Starterfeld.

So sah es beim Towerrun 2022 im Ziel – der Besucherplattform – aus. Foto: Ralf Graner

Besonders erfreut zeigt er sich über den Bekanntheitsgrad und den Stellenwert, den der TK Elevator Towerrun national und international erlangt hat: „Es kommen Teilnehmer aus aller Welt. Sogar ein Sechser-Team aus Japan und Läufer aus Brasilien sind angemeldet.“ Auf nationaler Ebene bildet der TK Elevator Towerrun den Abschluss des aus 20 Rennen bestehenden Deutschen Towerrunning Cups. Die zehn Besten der Renn-Serie werden in Rottweil geehrt.

Sehr hohe Finisher-Quote

Für Zuschauer gibt es im Turm selber leider keinen Platz, aber unten am Turm werde es einen Fan-Bereich geben. Dort kann man die erfolgreichen Bezwinger bejubeln. Ein großer Monitor überträgt die Ergebnisse live. Auf die Frage, was denn passiere, wenn ein Teilnehmer mitten im Turm nicht mehr weiter kann, reagiert Dillschnitter entspannt. Denn dank der Unterstützung der Rottweiler Feuerwehr, des Roten Kreuzes und zahlreichen weiteren Helfern sei man sehr gut aufgestellt. Und außerdem gebe es allgemein eine sehr hohe Finisher-Quote von über 99 Prozent. „Ankommen tun am Ende fast alle. Nur halt manche etwas schneller und manche etwas langsamer“, fügt er abschließend schelmisch hinzu.