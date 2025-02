Tixit in Schwenningen: So stellt sich ein Betrieb für die Zukunft auf

1 Freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit bei der Firma Tixit Betriebseinrichtungen in Schwenningen: die drei Geschäftsführer (von links) Christian Harzer, Patrick Mink und Harald Bury. Foto: Mareike Kratt

Tixit Betriebseinrichtungen – ein Schwenninger Unternehmen, das viele Doppelstädtern nicht unbedingt kennen, das aber in der Branche von großer Bedeutung ist, schon seit mehr als 60 Jahren. Jetzt tut sich etwas in der Geschäftsleitung – und damit auch an der Zukunftsausrichtung.









Irgendwie schon einmal gehört hat man den Namen Tixit in Schwenningen garantiert, doch was sich hinter dem mittelständischen Betrieb mit seinen mittlerweile 40 Mitarbeitern in der Lupfenstraße verbirgt, ist vielen nicht geläufig. Trennwandsysteme, Hallenbüros, Lagerbühnen, Regal- und Arbeitsplatzsysteme oder Schutzeinrichtungen: Das alles wird in der Lupfenstraße geplant, entwickelt und produziert, um es anschließend in jeglichen Betriebsbereichen zu montieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Handel von Maschinen und Werkzeugen.