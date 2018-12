Titisee-Neustadt Wechsel an der Spitze des Bauhofs

Die Bilanz der Jahre im Rötenbacher Bauhof ist erstaunlich. So legte der dreifache Vater und vierfache Großvater in 29 Jahren 46 000 Arbeitsstunden vor. "Geschätzt wurden seine höfliche Flexibilität und Einsatzbereitschaft zu allen Jahreszeiten und Wetterlagen", sagte der Bürgermeister. Doch auch seine Fach- und Organisationskompetenz verbunden mit seinem handwerklichen Können und Geschick. "Für den Hauptfeuerwehrmann, er gehört seit 1993 der Feuerwehr an, gab es nie ein Nein", wie Hauptamtsleiter Patrick Booz unterstrich. Ob für den Gemeinderat oder seine Bauhofmitarbeiter, er war immer für jeden und jederzeit zur Stelle und zu sprechen.