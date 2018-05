Titisee-Neustadt Tollkühne Piloten rasen auf Mülltonnen zu Tal

Vier Wertungsdurchgänge

Anschließend startet die sogenannte Gaudiklasse. Dabei geht es nicht um die schnellste Zeit, bewertet wird vielmehr die am originellsten präparierten Mülltonnen und weitere Vehikel, die mit Bauteilen von Mülltonnen aufgerüstet sind. Das können beispielsweise präparierte Einkaufswagen, Schubkarren, Fahrräder oder Bollerwagen sein. Mit dem vierten und letzten Wertungsdurchgang endet das Renngeschehen auf der Piste, die Siegerehrung bildet den Abschluss des diesjährigen Hochschwarzwälder Dreckeimerrennens. Es wird sowohl Einzel- als auch Mannschaftswertungen geben.

Die Rennstrecke verläuft auf der Zufahrtsstraße zur Hochfirstschanze vom Schützenhaus zur Unterführung an der Bundesstraße B 31. Sie stellt durchaus Anforderungen an das fahrerische und technische Geschick der Mülltonnen-Piloten, wie die Erfahrungen aus den Vorjahren gezeigt haben.

Besucher können das Rennen nicht nur als Schaulustige hautnah verfolgen, sondern kommen auch in der an die Rennstrecke angrenzenden Zeltstadt auf ihre kulinarischen Kosten. Am Samstagabend steigt dort eine Party mit Live-Musik. Die Band "Stainless" lässt es dort ab etwa 21 Uhr so richtig krachen. Außerdem übernehmen mit Frank Riffel und Andreas Reiner alias "DJ Frank" und "DJ Andi" zwei Größen der lokalen Entertainment-Szene die musikalische Untermalung.