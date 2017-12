Titisee-Neustadt Tödlicher Zusammenprall auf der Bundesstraße

Der Unfall habe sich auf der B 31 zwischen den Abfahrten Neustadt-Mitte und Neustadt-West ungefähr in Höhe des Gewerbegebietes "Bildstöckle" ereignet. Wie die Polizei vor Ort feststellte, war ein Auto, das in Richtung Donaueschingen unterwegs war, in dem genannten Abschnitt auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Ein drittes Auto konnte nicht mehr ausweichen und fuhr ebenfalls in die Unfallstelle. In dem Fahrzeug, das in Richtung Donaueschingen fuhr, wurden die 50-jährige Fahrerin und der 55-jährige Beifahrer tödlich verletzt.

Im Fahrzeug, das entgegen kam, zogen sich beide Insassen durch den heftigen Zusammenprall lebensgefährliche Verletzungen zu. Das dritte beteiligte Fahrzeug, das Richtung Freiburg unterwegs war und der Unfallstelle nicht mehr ausweichen konnte, war mit zwei Personen besetzt, die glücklicherweise nur leicht verletzt wurden. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geriet das Verursacherfahrzeug aus bislang unbekannter Ursache nach rechts ins Bankett, teilt die Polizei mit. die Fahrerin habe gegengesteuert, wobei das Fahrzeug offenbar ins Schleudern geraten und dadurch letztlich auf die Gegenseite geraten sei. Dabei kam es zur Kollision im Gegenverkehr mit einem Auto, in welchem zwei männliche Insassen schwer verletzt wurden. Sie wurden zur weiteren Behandlung mittels Rettungshubschrauber in Kliniken im Umland geflogen.