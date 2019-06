Titisee-Neustadt Tödlicher Unfall auf der B 500

Titisee-Neustadt - Auf der Seesteige B 317/B 500 bei Titisee-Neustadt kam es am Pfingstsonntag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei überholte zwischen Feldberg-Bärental und Titisee ein 27-Jähriger nach 18 Uhr mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug, das ebenfalls in Richtung Titisee unterwegs war. Beim wieder Einscheren habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei ins Schleudern geraten und auf der Gegenspur mit einem entgegenkommenden Kleinbus kollidiert. Der Fahrer des überholenden Fahrzeuges wurde eingeklemmt und musste durch die hinzugerufene Feuerwehr herausgeschnitten werden, teilt die Polizei mit: "Er hatte sich durch den Aufprall so schwere Verletzungen zugezogen, dass er sofort verstarb."