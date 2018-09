Titisee-Neustadt Testo verstärkt Spitze

Einerseits wurde Peter Kräuter, bis dato Leiter des Supply Chain Managements und der Entwicklung bei Testo, zum Vorstand ernannt. Andererseits kommt mit Eckhard Kloth ein Experte für digitale Transformation ins Unternehmen dazu. 2015 als Bereichsleiter bei Testo eingestiegen, verantwortet Peter Kräuter bis heute die Bereiche Produktion, Einkauf, Logistik und Hardware-Entwicklung. Der Wirtschaftsingenieur bleibt seinen Ressorts treu und ist seit Monatsbeginn als Chief Technical Officer für diese verantwortlich. Ebenfalls im September startete mit ­Eckhard Kloth ein neues Gesicht in der Vorstandsebene. Der Wirtschaftsinformatiker übernimmt die Rolle des Chief Digital Officers und kümmert sich im Unternehmen um die Ressorts Software-Entwicklung, IT Services und Forschung. Mit seiner über 15-jährigen Erfahrung in internationalen Unternehmen im In- und Ausland ergänzt er die Geschäftsleitung im Zeitalter von Industrie 4.0 um das zentrale Thema digitale Kompetenz.

"Mit Peter Kräuter und Eckhard Kloth konnten wir zwei herausragende Köpfe für uns gewinnen, die das bestehende Vorstandsteam durch ihre fachliche Expertise hervorragend ergänzen. Ich wünsche den beiden einen guten Start und freue mich auf die kommende Zusammenarbeit", betont Burkart Knospe.