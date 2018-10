Titisee-Neustadt. Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann: Am Montag gegen 23.50 Uhr gerieten in einer Flüchtlingsunterkunft in Neustadt zwei junge Männer aneinander, wobei der eine Beschuldigte mit einem Stein und einer abgebrochenen Flasche auf seinen Kontrahenten einschlug. Dabei erlitt der Geschädigte Prellungen und Platzwunden im Kopfbereich. Nach der Erstversorgung durch das DRK wurde er in eine Klinik gebracht. Der Täter stellte sich im Anschluss beim Polizeirevier. Der Bezirksdienst beim Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.