Titisee-Neustadt Spielerisch soziale Kompetenz erlernen

Frack bietet Kindern an seinem "Zaubertag" in Titisee ein paar Stunden kostenlose Zauberschule am Vormittag. Am Abend prämiert er junge Talente in seiner Gala-Show und vergibt Geldpreise. Den Erwachsenen schenkt er einen bezaubernden Abend voller Überraschungen, der noch lang nachklingt. Karten für die Show von Julius Frack im Kurhaus am Titisee gibt es bei den Tourist-Informationen der Hochschwarzwald Tourismus GmbH.