Titisee-Neustadt Spielender Wechsel zum Gymnasium

Nach dieser ersten Eingewöhnungsphase gibt es eine informative Gesprächsrunde der Lehrkräfte. Dabei geht es um wesentliche Aspekte des Übertritts von der Grundschule zum Gymnasium. "Was wird am Gymnasium von den Schülern erwartet? Welche Inhalte, Arbeitsweisen und Methoden bringen sie aus der Grundschule bereits mit, welche Abläufe sind ungewohnt? Nur einige der Fragen, welche mit den Lehrkräften analysiert werden. Dabei berichten die Klassen- und Fachlehrer der drei neuen fünften Klassen über ihre Beobachtungen auch im Sozial- und Lernverhalten der Fünfer. Dieser regelmäßige Austausch zwischen den Grundschulen und dem Gymnasium zeigt sich als gewinnbringend für die Schulen und die Schüler gleichermaßen. Dabei hat sich gezeigt, dass sich ein Großteil der Kinder relativ schnell an die neuen Anforderungen, das höhere Unterrichtstempo sowie die größere Stofffülle an der weiterführenden Schule gewöhnt hat. Auch der Anschluss in den neuen Klassen ist für die meisten Schüler problemlos gelungen.

Nun stand eine weitere Aktion dieser Einfindung an. Beim Spielenachmittag gab es Gelegenheit, sich auch mit älteren Schülern auszutauschen. Bei verschiedenen Spielen fanden die Schüler aus den unterschiedlichen Klassen ganz unkompliziert zueinander und erweiterten dadurch das bisherige persönliche Umfeld.

Derzeit besuchen 621 Schüler das Kreisgymnasium Hochschwarzwald in Titisee-Neustadt. Dabei sind die Mädchen mit 350, gegenüber den 271 Jungen klar in der Überzahl. Zum Tag der offenen Tür gemeinsam mit dem Osterbasar lädt das Kreisgymnasium am Samstag, 3. März, ein. Hier präsentiert sich die Einrichtung und Schüler und geben einen Einblick in ihren Alltag und die zahlreichen weiteren schulischen Möglichkeiten.