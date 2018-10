Titisee-Neustadt Sie ziehen für Vielfalt an einem Strang

Zusätzlich gibt es eine Hausaufgabenbetreuung an zwei Nachmittagen.

Gut bewährt hat sich das Zwei-Pädagogen-Prinzip in den zwei Inklusionsgruppen des Kreisgymnasiums. Seit vier Jahren werden Schüler mit Handicap in einer Außenklasse in einer der drei achten Klassen integriert. Sie werden von einer langjährigen sonderpädagogischen Lehrkraft begleitet. Nach dem Zwei-Pädagogen-Prinzip werden die Schüler in Hauptfächern wie Mathematik, Englisch oder Französisch getrennt, in vielen anderen Fächern gemeinsam unterrichtet.