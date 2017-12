Titisee-Neustadt Ravennaschlucht als Forumfür Siegerinnen

Hochschwarzwald. Die besten Skispringerinnen gehen beim FIS Skisprung-Weltcup der Damen an diesem Wochenende vom 15. bis 17. Dezember in Hinterzarten von der Schanze. Dabei wird es ein Novum geben, wenn sich die teilnehmenden Nationen erstmals in einem Teamwettbewerb messen. Dessen Siegerinnen werden am Samstagabend in der besonderen Atmosphäre des Weihnachtsmarkts in der Ravennaschlucht geehrt. Der Wettkampf beginnt am Samstag, 16. Dezember, um 12.30 Uhr. Die Siegerehrung ist für 17.30 Uhr vorgesehen.