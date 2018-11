Titisee-Neustadt Produktion vonKunstschnee hat begonnen

Titisee-Neustadt. 500 bis 700 Kubikmeter Schnee sollen in den nächsten Wochen produziert werden. Neben den Containern greift das Schanzenteam um Matthias Schlegel dabei auf die eigenen Schneelanzen zurück. Die wichtigste Rohstoffquelle bleibt der im Vorjahr angelegte Gletscher. Rund 2500 Kubikmeter sind noch übrig. "Wir warten jetzt auf die Kälte", sagt Joachim Häfker, Generalsekretär des Organisationskomitees. Am Samstag, 24. November, plant er mit seinem Team einen Großeinsatz an der Schanze. Für das Weltcupspringen vom 7. bis 9. Dezember ist der OK-Generalsekretär guter Dinge. "Wir sind auf alles vorbereitet." Rund um den Weltcup werden mehr als 800 ehrenamtliche Helfer im Einsatz sein.