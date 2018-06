Titisee-Neustadt. Ein 13-jähriges Mädchen ist nach Polizeiangaben am Samstagabend auf einem Fest in Titisee-Neustadt von einem ihr unbekannten Mann unsittlich angesprochen, durch Gesten zum Geschlechtsverkehr aufgefordert und unsittlich berührt worden. "Eine 15-jährige Jugendliche, der der Mann ebenfalls unbekannt war, kam dem Mädchen zu Hilfe und wurde daraufhin ebenfalls unsittlich angesprochen, durch Gesten zum Geschlechtsverkehr aufgefordert und unsittlich berührt", informierte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen führten noch am Samstagabend gegen 21 Uhr zur Festnahme eines dringend Tatverdächtigen. Der 17-jährige afghanische Staatsangehörige mit Wohnsitz im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft, wie die Polizei weiter mitteilte.